Fernando Muslera: Her zaman ileriye bakacağız Kayserispor ile 0-0 berabere kaldıkları deplasman sonrası konuşan Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, "Birçok maçın ilki olduğu için sakiniz. Şimdi önümüzdeki maça bakacağız. Her zaman ileriye bakacağız" dedi.

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Galatasaray'ın Süper Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında konuk olduğu Kayserispor ile golsüz berabere kaldığı karşılaşma sonrası Fernando Muslera, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Muslera, karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:

İlk maçımız, sezonun her zaman en zorudur. Bir de deplasmanda oynadık bu maçı. Ben ikinci yarı daha üstün oynadığımızı düşünüyorum. Daha fazla fırsat yakalama şansımız oldu. Rakibimiz de çok iyi savunma yapmayı başardı. İyi şekilde kapandı. Onları iyi şekilde açabilmemiz lazım. Fiziksel olarak birçok arkadaşımız kendine geliyor. Önümüzdeki zaman için de çok pozitif bir şekilde devam edeceğiz. Önümüzde Şampiyonlar Ligi maçı var. Bu birçok maçın ilki olduğu için sakiniz. Şimdi önümüzdeki maça bakacağız. Her zaman ileriye bakacağız.

"Dolu bir yıl olacak"

Başarılı file bekçisi, Ljubljana maçı ile ilgili de şunları söyledi: