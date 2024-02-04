Fernando Muslera için çılgın iddia: Arda Turan istiyor

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Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera için sürpriz bir iddia geldi.
1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'la anlaşamaması durumunda gelecek sezon Muslera'ya 2 milyon eurodan 2 yıllık kontrat teklif edecek.
Kısa süre içerisinde kararını verecek
Sabah'ın haberine göre; ülkesi Uruguay'a da geri dönebileceği iddiaları olan 37 yaşındaki kalecinin geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, şu anda 48 puanla lider konumda bulunuyor.
2011 yılından bu yana Galatasaray kalesini koruyan Muslera, sarı-kırmızılı takımda 6 şampiyonluk yaşadı.
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