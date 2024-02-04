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Fernando Muslera için çılgın iddia: Arda Turan istiyor

Fernando Muslera için çılgın iddia: Arda Turan istiyor 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'la anlaşamaması durumunda Fernando Muslera'ya 2 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif edecek.