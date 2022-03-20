Fernando Muslera, ilk 11'e geri döndü

Galatasaray'da Sivasspor maçında sakatlanan deneyimli kaleci Fernando Muslera, tam 98 gün sonra ilk kez ilk 11'de forma şansı buldu.

Yoğun fikstür nedeniyle Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, oyuncularını dinlendirmeyi planlıyordu. Onlardan biri de son maçlarda performansıyla alkış alan Inaki Pena...

Genç kaleci Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından Barcelona'dan yarım sezonluğuna kiralanmıştı. Gösterdiği performansla kaleyi bırakmayan Pena'yı Torrent, Gaziantep FK maçında dinlendirme kararı aldı.

MUSLERA 98 GÜN SONRA KADRODA

Aralık ayında oynanan maçta sakatlanan Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera da 98 gün sonra sarı-kırmızılılarda ilk 11'e geri döndü.

Muslera'nın bu maçta göstereceği performansla, Torrent'in gelecek maçlarda hangi kaleciye şans vereceği de merak konusu...