Fernando Muslera: İstediğimiz sonuç bu değildi Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Fenerbahçe derbisinin ardından "Deplasmandan 1 puan almak önemli ama istediğimiz sonuç bu değildi" dedi.

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Süper Lig'in 18'inci haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takımın deneyimli Fernando Muslera, bu derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

"İstediğimiz sonuç bu değildi"

Derbiyi değerlendiren Muslera, şu sözleri sarf etti:

Birçok fırsat yarattık aslında, dominant taraf bizdik. Fenerbahçe iyi savunma yaptı. Biz fırsatlar yaratmaya çalıştık. Deplasmandan 1 puan almak önemli ama istediğimiz sonuç bu değildi.

"Hem Livakovic hem benim için sakin bir maç geçti"

Karşılaşmayla ilgili itirafa bulunan Fernando Muslera, şu açıklamayı yaptı: