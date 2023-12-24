Fernando Muslera: İstediğimiz sonuç bu değildi

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Süper Lig'in 18'inci haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı takımın deneyimli Fernando Muslera, bu derbinin ardından açıklamalarda bulundu.
"İstediğimiz sonuç bu değildi"
Derbiyi değerlendiren Muslera, şu sözleri sarf etti:
Birçok fırsat yarattık aslında, dominant taraf bizdik. Fenerbahçe iyi savunma yaptı. Biz fırsatlar yaratmaya çalıştık. Deplasmandan 1 puan almak önemli ama istediğimiz sonuç bu değildi.
"Hem Livakovic hem benim için sakin bir maç geçti"
Karşılaşmayla ilgili itirafa bulunan Fernando Muslera, şu açıklamayı yaptı:
Hem Livakovic hem benim için sakin bir maç geçti. Çok iyi savunma yapıldı. Çok kapalı bir futboldu. Böyle şeyler olabiliyor ve sonuçta 0-0 ortaya çıkıyor.
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