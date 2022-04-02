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    Fernando Muslera: Kadıköy'de kazanmak istiyoruz

    Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Fatih Karagümrük'ü yendikleri maçın ardından konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 22:59
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    Fernando Muslera: Kadıköy'de kazanmak istiyoruz

    Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta bir penaltı kurtaran Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

    Galibiyeti değerlendiren Muslera "Galibiyeti almamız lazımdı. Puanlarımızı arttırmamız gerekiyor. Kendi performansım ve takımın performansı için mutluyum. Bu maçtan mutlu ayrıldık." dedi.

    "KADIKÖY'DE KAZANMAK İSTİYORUZ"

    Derbiyle ilgili düşüncesi sorulan Galatasaray'ın kaptanı, "Fenerbahçe derbisi çok önemli. Bu maçlarda oynamak çok önemli. Nerede oynandığının önemi yok. Kadıköy'de de kazanmak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

    Fernando Muslera: Kadıköy de kazanmak istiyoruz #1


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