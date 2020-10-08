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- Fernando Muslera kasım ayında sahalara dönmeye hazırlanıyor
Fernando Muslera kasım ayında sahalara dönmeye hazırlanıyor
- Haber Merkezi
- 08.10.2020 - 12:19
Galatasaray'da geri dönüş tarihi merakla beklenen Fernando Muslera için gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sakatlandığı ilk günden bu yana dinlenmek yerine çalışmayı tercih eden Uruguaylı kalecinin lisansının çıkarılmasındaki asıl sebep belli oldu.
Alçıyı çıkaran Muslera çalışmalara devam ediyor - İZLE
İyileşme süreci beklenenden çok daha iyi giden Muslera'nın, kasımda dönüş ihtimalinin doğduğu kaydedildi. Tecrübeli file bekçisinin, planlanan tarihte sahalara geri dönebilirse Sivasspor maçında kadroda olması bekleniyor.
AĞIR İDMANLARA BAŞLADI
Rizespor maçında yaşadığı ağır sakatlığın ardından ameliyat olan Fernando Muslera, operasyon sonrası hemen idmanlara başlamıştı.
Muslera çalışmalarını sürdürüyor - İZLE
TFF'YE BİLDİRİLEN YABANCILAR
Aslan'ın ilk devre kullanabileceği yabancı oyuncuları: Fernando Muslera, Omar Elabdelloui, Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Ryan Donk, Marcelo Saracchi, Oghenekaro Etebo, Younes Belhanda, Ryan Babel, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Diagne, Falcao.