Fernando Muslera parmak ısırtıyor! Avrupa'da üçüncü sırada Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, 13. sezonunda da etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. Muslera, 37 yaşında olmasına rağmen Süper Lig'de en başarılı kalecilerden biri olarak Avrupa'nın 5 büyük ligi arasında üçüncü sıraya yerleşti.

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Galatasaray'ın efsanevi kalecisi Fernando Muslera, kariyerinin 13. yılında da futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

37 yaşındaki Uruguaylı eldiven, bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla büyük bir başarı elde etti.

Avrupa'da 3. sırada

Muslera, Süper Lig'de bu sezon 29 maçta kaleyi korurken, 14 maçta kalesini gole kapatarak adını Avrupa'nın en başarılı kalecileri arasına yazdırdı. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig dahil edildiğinde, Muslera bu alanda üçüncü sıraya yerleşti.

İnter'den Yann Sommer'in (17) zirvede olduğu listede, 2. sırada Athletic Bilbao'nun kalecisi Unai Simon (15) bulunuyor. Ancak, Muslera'nın 14 golü kalesinde görmemesi, onu Avrupa'nın en başarılı kalecilerinden biri haline getiriyor.

Liderliğiyle gönülleri fethetti

Kulüp içinde de etkin bir rol oynayan Muslera, sadece saha içinde değil, saha dışında da liderlik örneği sergiliyor.

Geçen yıl Gomis olayında devreye girerek takım içi sorunların çözümünde önemli bir rol üstlenen Uruguaylı kaptan, aynı şekilde Oliveira'nın affedilmesinde de etkin rol oynadı.

Portekizli yıldız ve teknik direktör Okan Buruk ile görüşerek barışı sağlayan Muslera, takım içi uyumu ve motivasyonu yüksek tutmaya devam ediyor.

Galatasaray yönetimi, Fernando Muslera'nın bu başarılı performansını ve liderlik vasıflarını takdirle karşılarken, Uruguaylı kalecinin kulüpte en az 1 yıl daha kalması için teklifte bulunacak.