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    Fernando Muslera performansıyla alkış alıyor

    Fernando Muslera performansıyla alkış alıyor

    Galatasaray'da sakatlıktan dönen Fernando Muslera 7 aylık aranın ardından kaldığı yerden iyi formunu sürdürüyor. Tecrübeli file bekçisi kalesine gelen 15 şuttan 13'ünde gole izin vermedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2021 - 21:25
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    Geçtiğimiz sezon Rizespor maçında sakatlandıktan sonra uzun süre formasına hasret kalan Fernando Muslera, o dönemde dahi antrenman yaparak çalışmasının karşılığını sahada almaya devam ediyor.

    15 ŞUTTAN 13'ÜNDE KALESİNDE GOLE İZİN VERMEDİ

    Son 3 maçtır kaleyi devralan Uruguaylı file bekçisi performansıyla sarı-kırmızılı takımı ipten alırken, istatistiklerle de taraftarları mest ediyor.

    Kalesine gelen 15 şuttan 13'ünü kurtaran tecrübeli kaleci, 1'i penaltıdan olmak üzere 3 maçta kalesinde sadece 2 gol gördü.

    Öte yandan Galatasaray, Muslera'nın 90 dakika oynadığı son 14 lig maçında 12 kez kazandı, ve sahadan mağlup ayrılmadı.

    Fernando Muslera performansıyla alkış alıyor #1

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