Fernando Muslera performansıyla alkış alıyor

Galatasaray'da sakatlıktan dönen Fernando Muslera 7 aylık aranın ardından kaldığı yerden iyi formunu sürdürüyor. Tecrübeli file bekçisi kalesine gelen 15 şuttan 13'ünde gole izin vermedi.

Geçtiğimiz sezon Rizespor maçında sakatlandıktan sonra uzun süre formasına hasret kalan Fernando Muslera, o dönemde dahi antrenman yaparak çalışmasının karşılığını sahada almaya devam ediyor.

15 ŞUTTAN 13'ÜNDE KALESİNDE GOLE İZİN VERMEDİ

Son 3 maçtır kaleyi devralan Uruguaylı file bekçisi performansıyla sarı-kırmızılı takımı ipten alırken, istatistiklerle de taraftarları mest ediyor.

Kalesine gelen 15 şuttan 13'ünü kurtaran tecrübeli kaleci, 1'i penaltıdan olmak üzere 3 maçta kalesinde sadece 2 gol gördü.

Öte yandan Galatasaray, Muslera'nın 90 dakika oynadığı son 14 lig maçında 12 kez kazandı, ve sahadan mağlup ayrılmadı.