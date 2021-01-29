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- Fernando Muslera performansıyla alkış alıyor
Fernando Muslera performansıyla alkış alıyor
Galatasaray'da sakatlıktan dönen Fernando Muslera 7 aylık aranın ardından kaldığı yerden iyi formunu sürdürüyor. Tecrübeli file bekçisi kalesine gelen 15 şuttan 13'ünde gole izin vermedi.
- Haber Merkezi
- 29.01.2021 - 21:25
Geçtiğimiz sezon Rizespor maçında sakatlandıktan sonra uzun süre formasına hasret kalan Fernando Muslera, o dönemde dahi antrenman yaparak çalışmasının karşılığını sahada almaya devam ediyor.
15 ŞUTTAN 13'ÜNDE KALESİNDE GOLE İZİN VERMEDİ
Son 3 maçtır kaleyi devralan Uruguaylı file bekçisi performansıyla sarı-kırmızılı takımı ipten alırken, istatistiklerle de taraftarları mest ediyor.
Kalesine gelen 15 şuttan 13'ünü kurtaran tecrübeli kaleci, 1'i penaltıdan olmak üzere 3 maçta kalesinde sadece 2 gol gördü.
Öte yandan Galatasaray, Muslera'nın 90 dakika oynadığı son 14 lig maçında 12 kez kazandı, ve sahadan mağlup ayrılmadı.