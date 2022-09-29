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    Fernando Muslera, rekor için sahaya çıkıyor

    Süper Lig'de Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da takım kaptanı Fernando Muslera, 429. maçına çıkarak sarı-kırmızıların tarihinde en çok forma giyen 5. isim olacak.
    • 29.09.2022 - 14:16
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    Fernando Muslera, rekor için sahaya çıkıyor

    2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, kulübün en çok forma giyen ve en çok kupa kazanan yabancı oyuncusu oldu. 5 şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki kaleci, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.

    Birçok başkan ve teknik direktör ile çalıştı

    Sırasıyla Fatih Terim, Mancini, Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Riekerink, Tudor ve Okan Buruk'la çalışan Uruguaylı file bekçisi, başkan olarak Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat, Mustafa Cengiz, Burak Elmas ve Dursun Özbek'i gördü.

    Fernando Muslera, rekor için sahaya çıkıyor #1

    Ergün Penbe'yi geride bırakacak

    Galatasaray'da 12. sezonunu geçiren Muslera, Adana Demir deplasmanında 429. kez sarı- kırmızılı takımın kalesini koruyacak ve 428 maça çıkan kulüp efsanelerinden Ergün Penbe'yi geride bırakacak.

    Fernando Muslera, rekor için sahaya çıkıyor #2

    Sabri Sarıoğlu'nu yakalama şansı var

    Bülent Korkmaz'ın 588 maçla zirvede olduğu listede ilk 5'e adını yazdıracak 36 yaşındaki Uruguaylı kalecinin bir buçuk yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve 479 maça çıkan Sabri Sarıoğlu'nu yakalama şansı var.


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