Fernando Muslera rekoru erteledi Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın rekoru son üç maça kaldı.

ensonhaber.com

Bu sezon Süper Lig'de Sivasspor maçına kadar 33 karşılaşmaya çıkan Fernando Muslera, bunların 17'sinde kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

Nando, Sivasspor mücadelesinde de gol yemeseydi, 2011-2012'deki bu rekorunu geride bırakmayı başaracaktı.

34 maçta 17 kez gol yemedi

Muslera, böylece 34 maçta kalesini 17 defa gole kapatmış oldu. Uruguaylı eldiven, şu anda yüzde 81'lik kurtarış yüzdesiyle Türkiye'de ilk sırada... Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde de Donnarumma'nın ardından ikinci.