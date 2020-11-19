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    Fernando Muslera sahalara dönmeye hazırlanıyor

    26 Kasım'da İstanbul'a gelecek olan Fernando Muslera'nın aralık ayında sahalara döneceği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 10:40
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    Fernando Muslera sahalara dönmeye hazırlanıyor

    Geçtiğimiz sezon oynanan Rizespor karşılaşmasında ayağı kırılan ve bir süredir bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Fernando Muslera, annesinin vefat haberi üzerine Uruguay'a gitmişti.

    Haftalardır ülkesinde bulunan ve çalışmalarını orada sürdüren tecrübeli kalecinin İstanbul'a döneceği öğrenildi.

    Muslera çalışmalarını sürdürüyor - İZLE

    26 Kasım'da takımla birlikte çalışmalara başlayacak olan 34 yaşındaki file bekçisinin sahalara ne zaman ayak basacağı da belli oldu.

    Başarılı eldivenin aralık ayının ortalarına doğru kadroya alınması bekleniyor.

    Fernando Muslera sahalara dönmeye hazırlanıyor #1

    TERİM LİSTEYE ADINI YAZDIRMIŞTI

    Hatırlanacağı gibi teknik direktör Fatih Terim, ilk yarının sonlarına doğru yetişmesini öngördüğü kalecinin adını, TFF'ye verilen listeye yazdırmıştı.

    Galatasaray kaptanı, ilk yarının sonlarına doğru kaleyi Okan ve Fatih'ten devralacak.

    Fernando Muslera sahalara dönmeye hazırlanıyor #2

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