Fernando Muslera, sahalara geri dönüyor

Geçtiğimiz sezon oynanan Rizespor maçında ayağı kırılan Fernando Muslera, yapılan tedavinin ardından tamamen iyileşti. Uruguaylı kaleci, dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da derbi hazırlıkları devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde, sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor ile oynanan son 16 turu maçında tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

MUSLERA VE FEGHOULI DÖNDÜ

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli, takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Yeni Malatyaspor maçının ardından yapılan tetkiklerde sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Emre Taşdemir'in tedavisine başlandı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarını sürdürecek.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KADROYA ALINABİLİR

Öte yandan Beşiktaş maçında riske edilmeyecek olan Muslera'nın, önümüzdeki hafta oynanacak Denizlispor karşılaşmasının kadrosuna alınabileceği öğrenildi.