Fernando Muslera: Şampiyonluğun en büyük favorisiyiz Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 yenerek sahasındaki başarılı performansını sürdürdü.

Mücadelenin 42. dakikasında ceza sahası içinde Abdülkerim Bardakcı'nın elle oynadığı gerekçesiyle hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu VAR'dan izleyerek penaltı kararı verdi.

Karşılaşmanın 45. dakikasında penaltıda topun başına geçen Stephane Bahoken'in vuruşunda Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera sağ tarafına gelen meşin yuvarlağı kurtardı.

Muslera, Süper Lig'de 7 Ağustos 2022 tarihinde oynanan Antalyaspor müsabakasından sonra ilk kez penaltı kurtardı.

Şampiyonluk sözleri

Kayserispor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Uruguaylı file bekçisi, "Zor bir maç oldu, hepsi gibi... Her rakibe karşı elimizden geleni yapıyoruz. Daha rahat olmamız için başta skoru almalıyız. Şu anda iyi durumdayız, kapasitesi yüksek oyuncularımız var" dedi.

Şampiyonlukla ilgili konuşan 37 yaşındaki tecrübeli kaleci, "Son 10 yılda 6 şampiyonluğumuz var. Normal olan şey bizim şampiyon olmamız. Şampiyonluğun en büyük favorisiyiz. Büyük takımlara karşı mücadele edeceğiz, sonunda istediğimiz şeye ulaşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.