Fernando Muslera, Süper Lig'in yine en iyisi! 16. kupaya gözünü dikti Bu sezon 30 maçın 15'inde kalesini gole kapatan Uruguaylı file bekçisi ligin iyisi olurken, 16'ncı kupasını almak istiyor.

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Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda ilerlerken Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, takımının en önemli isimlerinden biri olarak performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

2011-12 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı gururla taşıyan Muslera, Galatasaray kariyerindeki 500. resmi maçına çıkarak kulüp tarihinde iz bırakan bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

15 maçta gol yemedi

Sezon boyunca ligde gösterdiği performansla adeta kaleyi adeta kilit rol oynayan 37 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, 30 lig maçının 15'inde kalesini gole kapatarak takımına büyük katkı sağladı ve sadece 20 gol yedi.

Oynadığı maçların yüzde 50'sinde gol yememe gibi bir istatistik yakalayan Muslera, takımının kalan haftalardaki en önemli kozlarından biri olmaya devam edecek.

Daha önce 6 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve toplamda 15 kupa kazanan deneyimli eldiven, şimdi de 7. şampiyonluk için mücadele ediyor.

Yeni sözleşme kapıda

Başkan Dursun Özbek'in açıklamasına göre, Muslera ile yeni bir sözleşme imzalanacak ve tecrübeli kalecinin Galatasaray'a olan bağlılığı devam edecek. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Muslera'nın 1+1 yıllık yeni bir anlaşma yapması bekleniyor.

Ayrıca, Muslera'nın oynadığı 500 resmi maçla Galatasaray'ın en çok forma giyen 3. futbolcusu olduğu da belirtiliyor. İki sezon daha forma giymesi durumunda, kulüp tarihindeki en fazla maç rekorunu kırmaya aday olan Muslera, bu başarıyla Galatasaray tarihine yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor.