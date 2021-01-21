- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fernando Muslera tarihe geçti
Fernando Muslera tarihe geçti
Aylar sonra sahalara geri dönen Muslera, Süper Lig'de 10 yıldır bir takımda oynayan ilk yabancı futbolcu oldu.
- Haber Merkezi
- 21.01.2021 - 10:28
- Güncelleme : 21.01.2021 - 11:22
Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Denizlispor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 6-1 mağlup etti.
Puanını 36'ya yükselten sarı-kırmızılılarda kaptan Fernando Muslera, 7 ay sonra sahalara geri döndü.
TARİHE GEÇTİ
İyi bir performans sergileyen Uruguaylı kaleci, Süper Lig'de 10 sezon üst üste sadece bir takımın formasını giyen ilk yabancı oyuncu oldu.