Fernando Muslera tarihe geçti

Aylar sonra sahalara geri dönen Muslera, Süper Lig'de 10 yıldır bir takımda oynayan ilk yabancı futbolcu oldu.

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Denizlispor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 6-1 mağlup etti.

Puanını 36'ya yükselten sarı-kırmızılılarda kaptan Fernando Muslera, 7 ay sonra sahalara geri döndü.

TARİHE GEÇTİ

İyi bir performans sergileyen Uruguaylı kaleci, Süper Lig'de 10 sezon üst üste sadece bir takımın formasını giyen ilk yabancı oyuncu oldu.