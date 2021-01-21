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    Fernando Muslera tarihe geçti

    Aylar sonra sahalara geri dönen Muslera, Süper Lig'de 10 yıldır bir takımda oynayan ilk yabancı futbolcu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 11:22
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    Fernando Muslera tarihe geçti

    Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Denizlispor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 6-1 mağlup etti.

    Puanını 36'ya yükselten sarı-kırmızılılarda kaptan Fernando Muslera, 7 ay sonra sahalara geri döndü.

    TARİHE GEÇTİ

    İyi bir performans sergileyen Uruguaylı kaleci, Süper Lig'de 10 sezon üst üste sadece bir takımın formasını giyen ilk yabancı oyuncu oldu.

    Fernando Muslera tarihe geçti #1

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