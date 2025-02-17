Fernando Muslera, Victor Osimhen'in maskesini taktı

Haber Merkezi
Süper Lig'in 24. haftasında Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray deplasmanda İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Rize Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 47 ve 86'da Victor Osimhen kaydetti.
Rizespor'un tek golünü ise 54. dakikada Ali Sowe kaydetti.
OSIMHEN'İN MASKESİNİ TAKTI
Müsabakanın ardından ise Galatasaraylı futbolcular, üç puanın coşkusunu doyasıya yaşadı.
Maç sonrası Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, sevincini üç puanın mimarı Victor Osimhen ile çıkardı.
Bu anlarda ise ortaya ilginç görüntüler çıktı. Muslera, Osimhen'in maskesini takarak kameralara poz verdi.
"SÜPER KAHRAMAN"
Galatasaray Kulübü de "Süper Kahraman" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşıma imza attı.
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