Fernando Muslera: Yavaş yavaş sona geliyoruz

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Galatasaray, Süper Lig’in 21’inci haftasında sahasında konuk ettiği Konyaspor’u tek golle mağlup etti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 54 yaptı. Konyaspor ise 21 puanda kaldı.

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, müsabaka sonrasında açıklamalarda bulundu.

"YAVAŞ YAVAŞ SONA GELİYORUZ"

Galatasaray kariyerinin sonuna yaklaştığını söyleyen Muslera, şu ifadeleri kullandı:

Gerçekten böyle anlarda sözler yetmiyor. 2011'de geldim bu büyük kulübe, şahsi ve ekip olarak birçok şey kazandık. Adımın en üst sırada yer alması çok büyük mutluluk. Hocalarıma, arkadaşlarıma, taraftarlarımıza çok teşekkürler. Her anın keyfini çıkarıyorum. 429 maç... Yavaş yavaş sona geldiğimizi de anlatıyor.

"9 PUAN FARK ÇOK ÖNEMLİ"

Dinamo Kiev maçındaki tepkilere değinen Muslera, şu sözleri sarf etti: