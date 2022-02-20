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    Fernando Muslera yeniden kadroda

    Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile mücadele edecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Muslera da kadroda yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 15:15
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    Fernando Muslera yeniden kadroda

    Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

    Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılar, son hazırlıklarını tamamladı. Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosu da belli oldu.

    Kamp kadrosunda, Alpaslan Öztürk, Morutan ve Arda Turan yer almadı.

    Fernando Muslera yeniden kadroda #1

    MUSLERA KADRODA

    13 Aralık'ta oynanan Sivasspor maçında sakatlanan deneyimli kaleci Fernando Muslera uzun bir süredir forma giyemiyordu.

    Galatasaray'ın açıkladığı kadroda Fernando Muslera da yer aldı. Deneyimli kalecinin ilk 11'de mi yoksa yedek kulübesinde mi yer alacağı merak konusu.

    Fernando Muslera yeniden kadroda #2

    Fernando Muslera yeniden kadroda #3


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