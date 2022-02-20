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Fernando Muslera yeniden kadroda

Fernando Muslera yeniden kadroda

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile mücadele edecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Muslera da kadroda yer aldı.