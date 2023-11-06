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Fernando Muslera yine yaptı yapacağını! Bayern maçı için Okan Buruk'tan flaş istek

Fernando Muslera yine yaptı yapacağını! Bayern maçı için Okan Buruk'tan flaş istek Galatasaray'ın başarılı kaptanı Fernando Muslera, teknik direktör Okan Buruk ile görüşerek sakatlığına rağmen Bayern Münih maçında forma giymek için fedakarlığa hazır olduğunu söyledi.