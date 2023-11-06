Fernando Muslera yine yaptı yapacağını! Bayern maçı için Okan Buruk'tan flaş istek

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Galatasaray'da Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sahalardan 3-4 hafta uzak kalması bekleniyor.
Başarılı eldiven, Bayern Münih maçında kalesini terk etmek istemiyor.
Uruguaylı, Okan Buruk ile yaptığı görüşmede iğne tedavisiyle oynama ihtimali bulunması halinde fedakarlığa hazır olduğunu söyledi.
Son karar Okan Buruk'un
Teknik heyetin bu fedakarlık karşısında çok mutlu olduğu ancak bu riski almaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Okan Buruk, yine de sağlık ekibinin vereceği rapora göre son kararı verecek.
20 maçta 18 gol yedi
Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 resmi maça çıkan Fernando Muslera, bu maçlarda 18 gol yerken 9 maçta kalesini gole kapattı.
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