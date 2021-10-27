Fernando Muslera'dan 18 maçta 9 büyük hata

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Rizespor maçında ayağı kırıldıktan sonra eski formundan uzaklaştı. Uruguaylı, bu sezon 18 maçta 9 büyük hata ypaarak izleyicileri şaşırttı.

Fernando Muslera, Galatasaray kariyerindeki en kötü dönemini geçiriyor. Sezona formsuz başlayan ‘Nando', geride kalan 18 resmi maçta dokuz büyük hataya imza attı.

14 kupa ile Türkiye'nin en başarılı yabancı futbolcusu unvanlı Uruguaylı, 35 yaşında eski günlerini aratıyor.

Muslera, PSV maçlarında üç, Beşiktaş derbisinde iki, St.Johnstone, Randers, Göztepe ve Kasımpaşa mücadelelerinde de birer büyük hataya imza attı.

Önündeki savunma ikilisi sürekli değişen tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de ceza sahasından yüzde 52, ceza sahası dışından ise yüzde 75 kurtarış oranı tutturdu. Bu, Muslera'nın son yıllardaki en düşük rakamı…

Uruguaylı kalecinin 18 maçta yaptığı hatalar...

PSV 5-1 Galatasaray

Çalım denediği için topu kaptırdı, golü yedi. Götze'nin vuruşunu içeri çeldi.

Galatasaray 1-2 PSV

İlk golde topu rakibe doğru yumrukladı.

Galatasaray 1-1 St. Johnstone

Zamanlama hatası sonrası penaltıya sebebiyet verdi ve atıldı.

Randers 1-1 Galatasaray

Golü yemedi ama kaleci vuruşunu rakibe atıp hata yaptı.

Kasımpaşa 2-2 Galatasaray

Topu tehlikeli bölgeye attı ve 2. gole davetiye çıkardı.

Galatasaray 2-1 Göztepe

Ndiaye'nin vuruşundan önce kalesini hatalı terk etti.

Beşiktaş 2-1 Galatasaray

Yenilen ilk golde boşa çıktı. İkinci golde yanlış yer tuttu.