Fernando Muslera’dan Abdülkerim’e destek

Galatasaray'ın 36 yaşındaki kaptanı Fernando Muslera, Giresunspor maçında gole sebebiyet veren hatayı yapan Abdülkerim Bardakcı'ya karşılaşmanın sonunda soyunma odasında moral verdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 2.hafta mücadelesinde evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Maçta ise en çok konuşulan olay Galatsaray'ın yeni stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın gole sebebiyet veren hatası olmuştu.

Muslera'dan destek

Karşılaşmanın sonunda morali bozuk olan milli oyuncuya arkadaşları destekte bulundu.

Kaptan Muslera'nın ise Abdülkerim ile özel olarak konuştuğu ve "Futbolda hepimiz hatalar yapabiliyoruz. Sakın buna takılıp kalma. Takımın sana ihityacı var." dediği öğrenildi.

Takıma 1 gün izin

Giresunspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Okan Buruk, takıma 1 gün izin verdi. Galatasaray, 21 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına bugün başlayacak. Son maçta sergilenen futboldan memnun olmayan Okan hocanın, takımla detaylı bir analiz toplantısı yapacağı öğrenildi. Buruk'un, ligin 3. haftasındaki karşılaşmada ilk 11'de bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.