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Galatasaray'ın son antrenmanında Fernando Muslera, Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaya esprili bir göndermede bulundu.

"KIVANÇ BURADA!"

Deneyimli kaleci, antrenman sırasında yanındaki Lucas Torreira'yı işaret ederek kameralara dönüp, "Yeni aktör Kıvanç burada!" diyerek espri yaptı.

Muslera'nın bu çıkışı, takım arkadaşları arasında gülüşmelere yol açarken sosyal medyaya da damgasını vurdu.

ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?

Acun Ilıcalı Hatayspor maçından sonra Lucas Torreira hakkında, "Biz bir mücadele içindeyiz. Adaletsizlik olur ama bu kadar mı olur, hayret içindeyim. Torreira'nın pozisyonu... Torreira iyi aktör. Dikkat edin orada göğsünü tutuyor, eliyle çıkarıp göğsünü tutuyor. Eğitimini almış. Hakemin gözü önünde hakemi alkışlıyor, hakem de futbolcuya bakıyor. Dünyanın her yerinde sarı kart. Veremiyor. Sadece bu sene 35-40 sarı kart vermemişler. Adamın iki ayağına basana kırmızı kart vermezsen, son adamı düşürene kırmızı kart vermezsen ne olacak. Gündemimiz yarın, Türkiye'deki hakem rezaleti." ifadelerini kullanmıştı.