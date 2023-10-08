Fernando Muslera'dan Antalyaspor maçında fedakarlık! Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, takımının Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçta iğneyle oynadı.

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Süper Lig'in 8. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.

Antalya Stadı'nda oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 58. dakikada Davinson Sanchez ve 88. dakikada Mauro Icardi attı.

Galatasaray ligde bu galibiyetle üst üste 7. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ligde takım tek puan kaybını Kayserispor ile 0-0 kalarak aldı. Antalyaspor ise 2 maç aradan sonra kaybetti.

Kazanılan bu üç puanın ardından takım kaptanı Fernando Muslera ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

Elindeki sakatlığa rağmen oynadı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın Manchester United'ı 3-2 mağlup ettiği maçta Abdülkerim Bardakcı ile çarpışan Fernando Muslera, elindeki sakatlık nedeniyle Florya'daki idmanlarda takımla çalışmadı.

Ağrılarına rağmen Antalya maçının kadrosunda yer alan 37 yaşındaki file bekçisi iğneyle sahaya çıktı ve kaleyi korudu.

Antalyaspor karşısında başarılı bir görüntü çizen Muslera, bu sezon 16 resmi maçta forma giydi.