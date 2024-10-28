Fernando Muslera: Şampiyonluk için her şeyi yapmaya hazırız

Haber Merkezi

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

Sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 yenerek derbiden 3 puanı alan taraf oldu.

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HER MAÇA ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Hedeflerinin 5. yıldız olduğunu söyleyen Muslera şunları söyledi:

"Öncelikle herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Önemli bir maçtı, bir derbiydi. Deplasmanda kazandıktan sonra evimizde de kazanmak kıymetliydi. Her maça çok çalışıyoruz. Çok çalışan bir ekibimiz var. 5. yıldız için her şeyi yapıyoruz. Birçok alternatifle gol bulabileceğimizi gösterdik. Çok mutluyuz."

"SEZON SONU KONUŞURUZ"

Okan Buruk'un 'Sezon sonu ayrılacak isimler olacak' açıklaması üzerine ayrılık ihtimali hakkında konuşan Muslera, "Ben bunun üzerine konuşmayacağım. Çok mutluyum. Bazı muhabbetlerin, sohbetlerin özel tutulması gerekiyor. Sezon sonu konuşuruz." sözlerini sarf etti.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Şampiyonluk hedefine değinen tecrübeli kaleci, "Biz geçen sene maç maç gittik. Bu sene de aynısını yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk en önemlisi. Onun için her şeyi yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.