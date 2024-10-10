Fernando Muslera'dan çarpıcı adım: Ülkesinden takım satın aldı

Haber Merkezi

3. Lig'de mücadele eden Sportivo Bella ltalia'nın patronu olan 38 yaşındaki Fernando Muslera, eğer sarı-kırmızılı kulüple devam etmezse ülkesine dönüp yeni kulübü içn mesai harcayacak.

Muslera'nın kulüp satın alması akla eski futbolcu patronları getirdi.

Bir dönem Süper Lig'de forma giyen Gheorghe Hagi, Moussa Sow'un yanı sıra Marek Hamsik'in de kulübü var. Dünyada ise aktif futbolculuk kariyerine devam eden Kylian Mbappé ve N'Golo Kanté'nin de kulübü var.

"AZ KALDI" PAYLAŞIMININ SIRRI

Galatasaray'da 13.sezonunu geçiren Fernando Muslera, 3-3 sona eren Kasımpaşa maçı sonrasında sosyal medya hesabından "Az kaldı" mesajı ile bir paylaşım yaparak herkesin kafasında soru işareti oluşturmuştu.

'Ayrılacak mı?' sorusu akıllara gelirken bu gizemli paylaşımın sebebi ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, tecrübeli eldiven milli arada hem çocuklarına kavuşmak hem de satın aldığı kulüp için mesai harcamak adına ülkesine gitti.

MUSLERA'NIN DURUMU BELİRSİZ

Sportivo Bella Italia takımı, Uruguay 3. Ligi A Grubu'nda 15 puanla 3. sırada yer alırken Fernando Muslera'nın durumu belirsizliğini koruyor.

Artık kulüp satın alan ve futbolda şimdiden yöneticilik koltuğuna geçiş yapan başarılı kaleci patron olsa da "Galatasaray'dan ayrılıyorum gideceğim" modunda değil. Ancak kontratının son senesine giren tecrübeli eldiven için her şey sergileyeceği performansa bağlı.

TEKNİK EKİPTE GÖREV

Muslera, Galatasaray ile Mayıs ayında bitecek olan sözleşmesi yenilenmezse mesaisini kulübüne harcayacak.

Yönetim futbolu bıraksa bile Fernando Muslera'ya teknik ekipte görev verme düşüncesinde.