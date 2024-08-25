Fernando Muslera'dan çarpıcı paylaşım! Kötü günlerim var ama devam ediyorum Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, Young Boys'la oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçı öncesinde konuşulan bir paylaşıma imza attı.

Haber Merkezi

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında İsviçre'nin Young Boys takımıyla 27 Ağustos Salı akşamı saat 22.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Kritik müsabakada Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalacak.

MUSLERA'DAN SİTEM DOLU PAYLAŞIM

Bu kritik mücadele öncesinde ise Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

3-2 kaybedilen Young Boys maçında yediği hatalı gollerle sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirilen Muslera, "Benim de korkularım, şüphelerim ve kötü günlerim var ama devam ediyorum" ifadelerinin yer aldığı bir gönderi yayınladı.

Tecrübeli file bekçisinin bu paylaşımı ise kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olmayı başardı.

RÖVANŞ MAÇINDA OYNAYACAK

Uruguaylı file bekçisi, Young Boys ile deplasmanda oynanan ilk maçta sakatlanmıştı.

İsviçre dönüşü çekilen MR'ı temiz çıkan Muslera'nın rövanş karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.