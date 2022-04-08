Fernando Muslera'dan derbi öncesi açıklamalar

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, Fenerbahçe derbisi öncesi, "Derbiler için özel hazırlık yapmıyorum. Her zamanki antrenmanları yapıyorum fakat gerçekten özel bir maç." dedi.

Süper Lig'in 32. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Muslera açıklamalarında, "Derbi, ayrı bir maç. Ligdeki pozisyonların hiçbir önemi yok. Her zaman bu maçlar inanılmaz önemli oluyor. Klasik bir hal aldı. Kazanmak için çıkıyoruz oraya. Ligdeki durumları önemli değil. Ruhen de kendimizi daha iyi hissetmemiz adına çok önemli. Kazanmak için çıkacağız.





"Derbiler için özel hazırlık yapmıyorum"

Derbiler için özel hazırlık yapmıyorum. Her zamanki antrenmanları yapıyorum fakat gerçekten özel bir maç. İnsanlar çok tutkulu, sahada da hissediliyor. Fakat tutkuya kendimizi kaptırırsak o zaman hata yapmaya meyilli oluyoruz. Sakin bir şekilde çıkmalıyız. Ama benim çok hoşuma gidiyor derbiler.

Bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz. Taraftara iki mesajım var; 1- Sezon kötü geçse de bizi yalnız bırakmadılar. Her zaman destek oldular. 2-Onlar bizim 12. oyuncumuz. Galatasaray için 12 oyuncu hiçbir zaman birbirini yalnız bırakmaz, destekler. Bu kulübün bir parçası olmak benim için büyük şeref.





"Son iki yıl değişik zorluklar yaşadım"

Son iki yıl değişik zorluklar yaşadım. Ama bunlar yolda karşılaştığımız engellerdir. Etrafından geçmeyi ve devam etmeyi bilmemiz gerekiyor ve ben de buna odaklandım.

Galatasaray'a geldiğim zaman, şampiyonluk kazanmak ve kendimi göstermek için gelmiştim. Birçok şampiyonluğumuz oldu. Elimden geldiğince kendi performansımı geliştirmeye çalıştım. Mutlu ve uzun yıllar geçirdim. Benim için özel bir yer. Her zaman aynı cevabı vereceğim; Galatasaray ve Türkiye benim evim. Burada kalabildiğim en uzun sürece kalmak istiyorum.

"Galatasaray dışında diğer takım taraftarları da fotoğraf çektiriyor"

Dışarıda gezdiğim zaman, Galatasaray dışında diğer takımın taraftarları da gelip fotoğraf çektiriyorlar. Bu saygı ve sevgiye sahip olmak benim için bir gurur.

Genç ve büyük potansiyel oyuncularla hesap yapma bir süreçtir. Sadece oyuncu olarak değil, hayatta da geçerli. Genç insanlarla çalışmak istiyorsanız, onlara zaman vermeniz gerekiyor. Süreç içerisinde gelişme sağlanabiliyor. Ben de bunun arkasındayım. Genç isimlere şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum, doğru bir davranış.





"Marcao ve Nelsson, kendilerine dikkat ediyorlar"

Marcao ve Nelsson, kendileri dikkat eden, profesyonel oyuncular. Kendilerini çalışmalara adıyorlar. Kendi gelişimlerine önem veriyorlar. Onlar adına mutlu oluyorum, Avrupa'da çok büyük takımlarda oynama şansı olabilir onların, ikisi de inandığım oyuncular.

Gomis ve Semih Kaya, deneyimli oyuncular. Bir takım gençlerden oluştuğunda bu tarz deneyimli oyunculara ihtiyaç duyuluyor. Bafe, büyük şampiyonluklar kazanmış bir oyuncu, bir yerden bir şey söylüyor ve genç futbolcunun gelişimine katkı sağlıyor. Aynı şekilde Semih, 2011'den beri takım arkadaşım. O da yardımcı oluyor aynı şekilde. Kendisini geliştirmek isteyen genç oyunculara yardımcı oluyor. İkisi de çok değerli insanlar ve benim arkadaşlarım.





"Omar'ı oynarken gördüğüm için mutlu oldum"

Omar, çok profesyonel ve kendisine dikkat eden bir oyuncu. Bu süreç içerisinde kendisine dikkat etmeye devam etti. İzmir'e takıma destek için gittiğimde, onu oynarken gördüğüm için mutlu oldum. Bu süreçte yaşadıklarını kendisi ve ailesi biliyor. Biz dışarıdan elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Oynadığını gördük, maçı kazandık, soyunma odasına girdiği zaman da gözleri doldu. Bizim için duygusal ve çok güzel bir andı.





"Pena büyük bir kaleci"

Pena, büyük bir kaleci, büyük bir insan. Barcelona'dan geldi, dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Çok saygı duyduğum ve sevdiğim bir insan. Kariyerinde başarılar diliyorum her zaman.





"Torrent'i çok seviyoruz"

Torrent, büyük bir hoca. Çok büyük kulüplerde çalışmış. Antrenmanlarından mutlu oluyoruz, takımın gelişmesini sağlıyor. Bu bir süreç, geldiğinde değişiklikler yapması zaman alıyor. Adım adım ilerleyen bir süreç. Ekibini ve kendisini çok seviyoruz. Güzel bir ortam yaratılıyor. Umuyoruz ki birlikte güzel şampiyonluklar kazanacağız." ifadelerini kullandı.