Fernando Muslera'dan emeklilik sözleri Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera geleceği hakkında konuştu. Uruguaylı eldiven, kariyer gidişatı ile ilgili de bilgiler verdi.

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Süper Lig'de 33 hafta sonunda topladığı 90 puanla rakiplerinin önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da takımın kaptanı Fernando Muslera, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Galatasaray'ın yeni sözleşmesini uzattığı Fernando Muslera, milli takım kariyerini noktaladığını söyledi.

"Milli takım dönemini kapattım"

Yüzde 100 Deporte'ye konuşan Fernando Muslera, Dünya Kupası sonrası milli takım kariyerinin sona erdiğini kaydetti ve "Milli takım dönemini kapattım" ifadelerini kullandı.

"Bielsa ne düşündüğümü öğrenmek için aradı"

Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa ile görüşmesini aktaran Muslera, şu sözleri sarf etti:

Bielsa ne düşündüğümü öğrenmek için aradı ve beni anladı. Çok uzun bir konuşma yapmadık. Bir noktada konuştuk ve anlaştık. Benim durumumu anladı. Milli takım benim için bir rüyanın gerçekleşmesiydi ve bundan çok keyif aldım.

"Harika kaleciler var"

Milli takımı bırakma kararının ilk 11'deki yerini kaybetmesiyle ilgili olmadığını söyleyen Muslera, şu açıklamayı yaptı:

Bunu açıkça söylemek istiyorum çünkü neden bu değil. Bunlar kişisel kararlar ve aşamalar. 2009'dan bu yana uzun yıllar geçti ve bugün harika kaleciler var. Onlar da milli takımın parçası olan harika kaleciler.

Kendisini isteyen takımları açıkladı

Muslera, gelecekte Uruguay'a dönüp dönmeyeceği konusunda gelen sorunun ardından ise bu sorunun yanıtını hala bilmediğini kaydetti.

Muslera ayrıca Wanderers ve Nacional'den kendisine ilgi olduğunu söyledi.

"Belki burada emekli olmamı isterler"

Uruguaylı eldiven, sözlerine şöyle devam etti:

Nacional ve Wanderers'ta çok iyi tanıdıklarım var ve geri dönmek zor olmaz ama şimdiden bir şey söylemek istemiyorum çünkü gelecekte neler olacağını bilemezsiniz. Belki Galatasaray buna izin vermez ve burada emekli olmamı isterler. Ne olacağını göreceğiz.

"İki büyük kulübün beni aramasından gurur duyuyorum"

Nacional ve Penarol başkanlarıyla yaptığı görüşmeyi söyleyen Fernando Muslera, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'deki durumumu ve burada sözleşme yenileyeceğimi biliyorlardı. İki büyük kulübün beni aramasından gurur duyuyorum.

"Önceliğimin Galatasaray olduğunu söyledim"

Penarol'da oynama ihtimali sorulan 37 yaşındaki futbolcu, şu yanıtı verdi: