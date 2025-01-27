Fernando Muslera'dan Galatasaray sözleri: Karar vermedim

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Süper Lig'de Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera'nın geleceği belirsiz.

Uruguaylı kaleci, Carve Deportiva'ya verdiği röportajda, Galatasaray’a olan bağlılığını şu sözlerle ifade etti:

14 yıldır Galatasaray'dayım. Bu hiç hayal etmediğim bir başarı. 429 maç, 16 maç daha var. Bu kulüp benim milli takımda ilerlememi sağladı. Galatasaray, hayatımın kulübü.

"GELECEĞİM BELİRSİZ"

Muslera, sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılıp ayrılmama kararı hakkında ise kesin bir açıklama yapmadı.

Sezon sonunda, Galatasaray'dan ayrılma konusunda henüz yüzde 100 bir karar vermiş değilim. Bu ailemle birlikte değerlendirdiğimiz bir konu.

URUGUAY'A DÖNME İHTİMALİ

Muslera, Uruguay’a dönme konusunda geçmişte görüşmeler yaptığı kulüplerle ilgili de açıklamalarda bulundu:

Geçen yıl Nacional ve Penarol ile görüşmelerim oldu. Herhangi bir karar vermedim; Penarol, Nacional veya Wanderers.

URUGUAY FUTBOLUNA HAYRAN

Uruguay futboluna olan ilgisini de dile getiren Muslera, ülkesinin futbolunu çok sevdiğini belirtti:

Uruguay futbolunu izlemeyi seviyorum, çok fazla maç izliyorum, derbiler şüphesiz ülkedeki en önemli maç ve finalde izlemek de çok daha fazlasını yaratıyor. Ben bir Uruguay futbolu hayranıyım.

"DOĞRU ZAMANI BEKLİYORUM"

Muslera, Türkiye’den ayrılma kararı verirken doğru zamanı değerlendireceğini belirtti:

Türkiye'den ayrıldığım gün, bunu doğru yoldan yapmak ve bunun doğru zaman olup olmadığını değerlendirmek istiyorum.

NACIONAL'E DÖNME İSTEĞİ

Muslera, daha önce Nacional’e dönmek istediğini söylediğini de hatırlatarak, eski kulübüne olan sevgisini vurguladı:

Her zaman Nacional’e dönmek istediğimi söyledim. Çok güzel altı ay yaşadım ama daha sonra sıkıntı yaratmayacağım yerlere döneceğimi açıkça belirttim. Penarol ve Nacional'in benim hakkımda konuşması hoşuma gidiyor.

URUGUAY VE HEDEFLERİ

Muslera, Uruguay futbolunda henüz şampiyonluk yaşamamış olmanın kendisi için büyük bir hedef olduğunu ifade etti:

Ulaşmam gereken hedeflerim ve hayallerim var. Hiç Uruguay şampiyonu olmadım. Bunun gerçekleştirilmesi gereken bir hayal olduğunu söylemezsem yalan söylemiş olurum.

"MELO'YA SÖYLEDİM"

Muslera, eski takım arkadaşı Felipe Melo’nun Nacional’e dönüş konusunda kendisine önerilerde bulunduğunu da sözlerine ekledi: