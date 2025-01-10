Fernando Muslera'dan Galatasaray'a sözleşme cevabı

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Galatasaray'ın sözleşme yenilemek istediği efsane kaptanı Fernando Muslera, kararını verdi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Muslera, sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini sarı-kırmızılı yönetime bildirdi.

Habere göre; Uruguaylı file bekçisinin, ülkesine dönmek istediği belirtildi.

2.5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

14 senedir Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera'nın ücretinde de indirime gidilmediği ve önümüzdeki sezon için de 2.5 milyon euro teklif edildiği öğrenildi.

Bu teklife rağmen tecrübeli kalecinin Uruguay'da yaşayan ailesinin yanına gitmek istediği ifade edildi.