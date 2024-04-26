Fernando Muslera'dan gol yememe rekoru! 17. kez kalesini kapadı Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Adana Demirspor maçıyla birlikte bu sezon ligde 17. kez kalesini gole kapadı ve sarı-kırmızılılarda kendisine ait bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu geliştirdi.

İHA

Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Adana Demirspor’u 3-0 mağlup etti ve bu sezon 17. kez kalesini gole kapadı.

Karşılaşmada yaptığı başarılı kurtarışlar yaparak takımının galibiyetinde büyük rol oynayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Süper Lig’de 17. kez kalesinde gol görmezken, kendisine ait olan sarı-kırmızılılarda bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu da geliştirdi.

32 maçın 16'sında kalesinde gol görmemişti

Muslera, 2011-2012 sezonunda Süper Lig’de normal sezonda 90 dakika oynadığı 32 karşılaşmanın 16’sında kalesini gole kapatmıştı.

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştık"

Galibiyet ve şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan 37 yaşındaki isim, "Galip geldiğimiz için mutluyuz ama en iyi maçımız değildi. 3 puan daha önemliydi. Bir adım daha yaklaştık şampiyonluğa." dedi.

Rekorlar hakkında konuşan Muslera "Rekor kırdık ama en önemlisi 3 puan. 4 maç kaldı, daha fazlasını istiyorum. Bunun için kendimi zorluyorum." ifadelerini kullandı.

"Taraftarımıza da çok teşekkürler"

Muslera ayrıca "Kendi oyunumuza bakıyoruz, diğer şeylere odaklanmıyoruz. Diğer taraflar o kadar önemli değil. Taraftarımıza da çok teşekkürler. Adana Demirspor taraftarını da tebrik ederim. Güzel bir atmosfer vardı." açıklamasını yaptı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)