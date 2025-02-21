Fernando Muslera'dan kafaları karıştıran paylaşım

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UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray sahasında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı.

Deplasmandaki ilk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi’ne veda etti.

Bu maçın ardından ise son dönemdeki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Fernando Muslera, çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

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MUSLERA'DAN PAYLAŞIM

AZ Alkmaar maçına sürpriz bir şekilde yedek kulübesinde başlayan Fernando Muslera, sosyal medya hesabından ülkesi Uruguay'dan bir sahili paylaştı.

Tecrübeli kaleci, eşini etiketleyerek yaptığı paylaşıma "yakında" notunu düştü.

Bazı taraftarlar bu paylaşımı ayrılık mesajı olarak yorumladı.

MUSLERA'NIN GALATASARAY KARİYERİ

2011 yılından bu yana Galatasaray'ın kalesini koruyan 38 yaşındaki isim, sarı-kırmızılı formayı 539 kez giydi.

Muslera, bu maçlarda kalesinde 583 gördü. Uruguaylı file bekçisi, 189 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

Başarılı isim, Galatasaray ile Süper Lig'de 7, TFF Süper Kupa'da 6 ve Türkiye Kupası'nda da 4 kez olmak üzere 17 kupa kazandı.

Muslera, ayrıca sarı-kırmızılılarda en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu olarak da yer alıyor.