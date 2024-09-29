Fernando Muslera'dan olay paylaşım: Az kaldı... Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi

Galatasarat, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, skorun 3-0'dan 3-3'e gelmesinin ardından başta Muslera olmak üzere birçok isme eleştirilerde bulundu.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, Instagram hesabından "Az kaldı" paylaşımı yaptı. Bu paylaşımda ayrıca kum saati de kullandı.

İŞTE MUSLERA'NIN O PAYLAŞIMI