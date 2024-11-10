Fernando Muslera'dan olay sözler: Jose Mourinho istemiyorsa gidebilir

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Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri; 3. ve 55. dakikada Victor Osimhen ve 85. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.

Konuk takımın gollerini ise 50. dakikada Olivier Ntcham (P) ve 90+3. dakikada Youssef Ait Bennasser (P) attı.

Galatasaray'ın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, bu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"TAKIM ARKADAŞLARIMI TEBRİK EDİYORUM"

Mücadeleyi değerlendiren Muslera, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok büyük bir haftaydı bizim için, iki büyük maç oynadık ve kazandık. Samsunspor sezona mükemmel başladı, mükemmel götürüyorlar.

"TÜRK FUTBOLUNA HAKARETLER EDİYOR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sözlerine tepki gösteren Uruguaylı eldiven, şunları dedi:

Beni üzen şey ise bütün bu mutluluklar arasında iken diğer takımlardan bazı insanların söylediği şeyler, Türk futboluna yapılan hakaretler ve bazı hakemlerin de bana şahsi olarak saldırıyor olması. 14 yıldır ilk defa bu şekilde konuşma yapma zorunda hissediyorum kendimi. Ceza sahası içinde karışamıyorum, müdahil olamıyorum. Ben Samsun oyuncusuna bir şey demiyorum, Samsun oyuncusu kızıyor, el hareketleri yapıyor ama bense en ufak bir şeyde sarı kart görüyorum. Herkese saygı gösterdim ben burada olduğum süre içerisinde, herkesten saygı bekledim, o kadar.

"İSTEMİYORSA GİDEBİLİR"

Muslera, açıklamalarına şöyle devam etti:

14 yıl içerisinde 17 tane kupa kazandım ben. Buranın tarihinde benden başka kimse kazanmadı bu kadar. Benim yaptığım şeyleri, Türk futboluna olan katkılarımı düşünürseniz benim sürekli olarak Türk futbolunu ilerletme gibi bir düşüncem var. Bakıyoruz, 4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir. Böyle şeyler söylüyor, ona hiç kimse bir şeyler söylemiyor. Artık ona da birilerinin bir şeyler söylemesi gerekiyor.

"BİRAZ DAHA TARAFSIZ BAKILMASI GEREK"

Uruguaylı kaleci, sözlerini şöyle bitirdi: