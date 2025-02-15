Fernando Muslera'dan paylaşım: Kendini kontrol etmek güçtür

Haber Merkezi

Son dönemlerin tartışılan isimlerinden olan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, çarpıcı bir harekete imza attı.

Sarı-kırmızılı takımın 38 yaşındaki file bekçisi, sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

"KENDİNİ KONTROL ETMEK GÜÇTÜR"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Muslera, şu ifadeleri kullandı:

Kendini kontrol etmek güçtür. Doğru düşünmek ustalık, sakinlik güçtür.

Uruguaylı ismin bu paylaşımı kısa süre içinde Galatasaray taraftarları arasında gündeme oturdu.

NELER OLMUŞTU?

Fernando Muslera, özellikle 4-1 kaybedilen AZ Alkmaar maçının ardından bazı Galatasaray taraftarlarının tepkisini çeken isimler arasında yer alıyordu.

AZ Alkmaar maçının ardından "Zamanı gelince konuşurum demişti kendisi, şu anda bazı konuları konuşmanın zamanı mı? Kariyeriyle ilgili olabilir, eleştiriler olabilir." şeklindeki soruya "Futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz tam şu anda!" yanıtını vermişti.