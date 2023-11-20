Fernando Muslera'dan sözleşme kararı! Kontratını uzatacak mı Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, Galatasaray ile özdeşleşen Fernando Muslera'ya 1 yıllık yeni kontrat teklif etti. Ülkesine dönme fikri olan Uruguaylı eldivenin, "Kararımı sezon sonunda netleştireceğim" yanıtını verdiği ortaya çıktı.

ensonhaber.com

2011 yılından bu yana Galatasaray'da başarıyla görev yapan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı eldivenin kontratını 1 yıl daha uzatmak için görüşmelere başladı.

"Sezon sonunda karar vereceğim"

Yönetimin, 37 yaşındaki Muslera'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Galatasaray'a hizmet etmekten onur duyduğunu dile getiren, fakat ülkesine dönme düşüncesi de olan deneyimli eldivenin yönetime, "Burası yuvam. Ancak; geleceğimle ilgili kararı sezon sonunda vermeyi düşünüyorum." şeklinde cevap verdiği belirlendi.

Ayrıca Okan Buruk'un da performansından memnun olduğu kaptanıyla yola devam etme yönünde bir görüş belirttiği gelen haberler arasında.

Efsaneler arasına girdi

Şu ana kadar 478 kez sarı-kırmızılı formayı giyen Fernando Muslera, kulübün unutulmaz isimleri arasında yer alıyor.

2 maçta daha oynaması halinde Muslera, 479 kez Galatasaray'da oynayan Sabri Sarıoğlu'nu geride bırakacak. Bu alanda Bülent Korkmaz, 588 karşılaşmayla zirvede bulunuyor.

Taraftar kalmasını istiyor

Galatasaray taraftarları, 2014'te 18 milyon euro ile en yüksek değerine ulaşan ve şu anda 1.5 milyon euro değer biçilen Muslera'nın takımda kalması yönünde paylaşımlar yapıyor.