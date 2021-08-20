Fernando Muslera'nın hataları dikkat çekiyor

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, son dönemde yaptığı basit hatalarla kafaları karıştırıyor.

Galatasaray'da efsane haline gelen Fernando Muslera, yaşadığı uzun sakatlığın ardından sahalara geri dönmüştü.

ESKİ FORMUNA DÖNEMEDİ

Geçen sezonun ortalarında kaleyi devralan Uruguaylı file bekçisi, eski formuna dönmekte zorluk çekiyor.

35 yaşındaki kaleci, son dönemlerde yaptığı basit hatalara bir yenisini de Randers maçında ekledi.

Kaleci vuruşu sırasında basit bir pozisyonda topu rakibe atan Muslera, ardından açıyı iyi kapatarak golü önlese de bu tarz hataların son zamanlarda çoğalması hem teknik ekibi hem de taraftarı endişelendirdi.

BU GİDİŞLE KALE TEHLİKEDE

İyi bir alternatif kaleci arayışını da sürdüren sarı-kırmızılılarda taraftarlar da başarılı eldivenin bir an önce kendisine gelmesi gerektiğini savunuyor.

(Görüntüler Star TV'den alınmıştır)