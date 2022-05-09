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    Fernando Muslera'nın hedefi 40 yaşına kadar oynamak

    Fernando Muslera'nın hedefi 40 yaşına kadar oynamak

    Başakşehir karşısında 10 kurtarış yapan Uruguaylı file bekçisi, 2024 sonrasında da kariyerine devam etmek istiyor. Nando, en az 40'ına kadar oynamayı hedefliyor.
    • 09.05.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 09:40
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    Galatasaray, Süper Lig'de son olarak Başakşehir'le 0-0 berabere kalırken, 35 yaşındaki tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, tam 10 kurtarışa imza attı. Özellikle son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve zaman zaman performansında görülen düşüşler sonrasında eleştirilen Nando, kendisine geldi.

    Sarı-kırmızılı kulüple 2024'e kadar mukavelesi bulunan Fernando Muslera'nın bu tarihten sonra da aktif kariyerine devam etmek istediği biliniyor.

    Fernando Muslera nın hedefi 40 yaşına kadar oynamak #1

    40 yaşına kadar oynamak istiyor

    Aslan'la sözleşmesinin sonunda 37 yaşına girecek olan Fernando Muslera'nın 40 yaşına kadar futbol oynamak istediği belirtildi.

    Nando, Galatasaray'da kalmak istiyor. Ancak 2024'teki mevcut şartların ne olacağı belirsiz.

    O günkü yönetim, Uruguaylı kaleciyle yolları ayırmaya karar verirse Fernando Muslera büyük ihtimalle ülkesine dönüp, kariyerini orada noktalayacak. Nando, jübilesinin ardından ise Galatasaray Teknik Heyeti'nde görev yapmayı planlıyor.

    Fernando Muslera nın hedefi 40 yaşına kadar oynamak #2


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