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Fernando Muslera'nın hedefi 40 yaşına kadar oynamak

Fernando Muslera'nın hedefi 40 yaşına kadar oynamak

Başakşehir karşısında 10 kurtarış yapan Uruguaylı file bekçisi, 2024 sonrasında da kariyerine devam etmek istiyor. Nando, en az 40'ına kadar oynamayı hedefliyor.