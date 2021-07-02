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    Fernando Muslera'nın istikrarı

    Fernando Muslera'nın istikrarı

    Galatasaray'da efsane haline gelen Fernando Muslera, 10 sezonda 8 farklı kaleciyle yarışırken hiçbirine formayı vermeyerek bir başka başarıya da imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 09:57
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    Galatasaray'ın 2011 yılında Lazio'dan kadrosuna kattığı Fernando Muslera bu süreçte takımın efsaneleri arasına girdi.

    KUPA KOLEKSİYONU

    5 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğuyla başarısını taçlandıran Uruguaylı file bekçisi oynadığı dönemlerde yedek kalecilere neredeyse hiç şans vermedi.

    Fernando Muslera nın istikrarı #1

    8 KALECİ İLE YARIŞTI

    İstikrarıyla dikkat çeken deneyimli kaleci, Sırasıyla Aykut Erçetin, Ufuk Ceylan, Eray İşcan, Sinan Bolat, Cenk Gönen, İsmail Çipe, Carrasso ve Okan Kocuk'la oynasa da hiçbiri Muslera'dan kaleyi almayı başaramadı.

    2 sezon önce Rizespor maçında büyük bir sakatlık yaşayan Muslera, döner dönmez kaleyi alarak yine farkını ortaya koymuştu.

    Geçen sezon Uruguaylı kalecinin ardında bekleyen Okan Kocuk'un da Giresunspor'la anlaşmasıyla birlikte Muslera'nın galip geldiği rakip sayısı 8 oldu.

    35 yaşındaki eldivenin 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Fernando Muslera nın istikrarı #2

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