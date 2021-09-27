Euro
10.3845
-0.47%
Dolar
8.8627
-0.04%
Altın
501.52
0.49%
Borsa
1.392
0.56%
Bitcoin
388.656
3.58%
EXEN Coin
21.13
-1.81%
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C
    Fernando Muslera'nın kötü performansı

    Fernando Muslera'nın kötü performansı

    Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, bu sezon kalesine gelen şutlarda eski performansını aratıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 09:05
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 09:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    10 yıldır Galatasaray'da forma giyen ve performansıyla yıllardır taraflı tarafsız herkesin beğenisini alan Fernando Muslera, bu sezonki form durumuyla camiada endişe yaratıyor.

    KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

    Dün Göztepe karşısında yediği golde kalesini boşaltması nedeniyle eleştirilen Uruguaylı file bekçisi, eski istatistiklerinden de oldukça uzak duruyor.

    Daha önce yüzde 80'in altına inmeyen kurtarış yüzdesi bu sezon yüzde 58 olan Muslera, 7 haftalık süreçte 24 gol pozisyonunda 10 kez topu ağlarında görerek bu alanda ligin en kötü kalecisi durumuna düştü.

    Fernando Muslera nın kötü performansı #1

    Öte yandan sosyal medyadaki bazı kullanıcılar da Uruguaylı kalecinin, sezon başında gol yemediği her maç için verdiği fidan sözünü hatırlatarak çeşitli espriler yapmayı da ihmal etmedi. Bilindiği üzere Muslera, oynadığı hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı.

    Fernando Muslera nın kötü performansı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir