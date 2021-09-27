Fernando Muslera'nın kötü performansı

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, bu sezon kalesine gelen şutlarda eski performansını aratıyor.

10 yıldır Galatasaray'da forma giyen ve performansıyla yıllardır taraflı tarafsız herkesin beğenisini alan Fernando Muslera, bu sezonki form durumuyla camiada endişe yaratıyor.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Dün Göztepe karşısında yediği golde kalesini boşaltması nedeniyle eleştirilen Uruguaylı file bekçisi, eski istatistiklerinden de oldukça uzak duruyor.

Daha önce yüzde 80'in altına inmeyen kurtarış yüzdesi bu sezon yüzde 58 olan Muslera, 7 haftalık süreçte 24 gol pozisyonunda 10 kez topu ağlarında görerek bu alanda ligin en kötü kalecisi durumuna düştü.

Öte yandan sosyal medyadaki bazı kullanıcılar da Uruguaylı kalecinin, sezon başında gol yemediği her maç için verdiği fidan sözünü hatırlatarak çeşitli espriler yapmayı da ihmal etmedi. Bilindiği üzere Muslera, oynadığı hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı.