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    Fernando Muslera'nın lisansı çıkartıldı

    Galatasaray, sakatlığı bulunan Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı. TFF'ye son saatlerde verilecek listede bir yabancının dışarıda kalması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2020 - 15:35
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    Fernando Muslera'nın lisansı çıkartıldı

    Dün gece geç saatlerde Uruguaylı kalecinin lisansının çıkmadığı haberine sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki göstermişti.

    LİSANSI ÇIKARTILDI

    Ancak bu gelişme üzerine sabah saatlerinde Galatasaray'ın TFF sayfasında Muslera'nın lisansının çıkartıldığı görüldü.

    Galatasaray'ın TFF'ye vereceği listede takımda bulunan 15 yabancıdan birini dışarı bırakması bekleniyor.

    Fernando Muslera nın lisansı çıkartıldı #1

    FATİH TERİM İSTİYORDU

    Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Muslera'nın erken dönme ihtimaline karşın lisansını çıkarmak istediklerini belirtmiş ve, "Muslera'yı listeye yazmak istiyorum erken yetişir mi diye. Geri dönmesini ocak önüne çekebilir miyiz? İnşallah." ifadelerini kullanmıştı.

    Öte yandan sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Muslera'nın ligin ilk yarısında forma giymesi zor görünüyor.

    Fernando Muslera nın lisansı çıkartıldı #2

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