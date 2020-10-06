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Fernando Muslera'nın lisansı çıkartıldı
Galatasaray, sakatlığı bulunan Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı. TFF'ye son saatlerde verilecek listede bir yabancının dışarıda kalması bekleniyor.
- Haber Merkezi
- 06.10.2020 - 15:35
Dün gece geç saatlerde Uruguaylı kalecinin lisansının çıkmadığı haberine sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki göstermişti.
LİSANSI ÇIKARTILDI
Ancak bu gelişme üzerine sabah saatlerinde Galatasaray'ın TFF sayfasında Muslera'nın lisansının çıkartıldığı görüldü.
Galatasaray'ın TFF'ye vereceği listede takımda bulunan 15 yabancıdan birini dışarı bırakması bekleniyor.
FATİH TERİM İSTİYORDU
Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Muslera'nın erken dönme ihtimaline karşın lisansını çıkarmak istediklerini belirtmiş ve, "Muslera'yı listeye yazmak istiyorum erken yetişir mi diye. Geri dönmesini ocak önüne çekebilir miyiz? İnşallah." ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Muslera'nın ligin ilk yarısında forma giymesi zor görünüyor.