Fernando Muslera'nın lisansı çıkartıldı

Galatasaray, sakatlığı bulunan Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı. TFF'ye son saatlerde verilecek listede bir yabancının dışarıda kalması bekleniyor.

Dün gece geç saatlerde Uruguaylı kalecinin lisansının çıkmadığı haberine sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki göstermişti.

LİSANSI ÇIKARTILDI

Ancak bu gelişme üzerine sabah saatlerinde Galatasaray'ın TFF sayfasında Muslera'nın lisansının çıkartıldığı görüldü.

Galatasaray'ın TFF'ye vereceği listede takımda bulunan 15 yabancıdan birini dışarı bırakması bekleniyor.

FATİH TERİM İSTİYORDU

Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Muslera'nın erken dönme ihtimaline karşın lisansını çıkarmak istediklerini belirtmiş ve, "Muslera'yı listeye yazmak istiyorum erken yetişir mi diye. Geri dönmesini ocak önüne çekebilir miyiz? İnşallah." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Muslera'nın ligin ilk yarısında forma giymesi zor görünüyor.