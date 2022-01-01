Fernando Muslera'nın sözleşmesinin feshedilmesi gündemde

Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera yaşadığı sakatlığın ardından uzun bir süre takımdan ayrı kalacak. Yabancı kaleci için tecrübeli file bekçisinin sözleşmesinin feshedilmesi gündemde.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda üst üste kötü sonuçlar elde eden Galatasaray'da bunda en önemli etkenlerden birisi de Fernando Muslera'nın sakatlığı oldu.

Uruguaylı file bekçisinin yaşadığı sakatlık sonrası takım bir türlü toparlanamadı. Sarı-kırmızılılarda sezonu kapatması beklenen tecrübeli eldivenle ilgili sözleşme feshi kararı alındı.

Cim-Bom, ne Fatih Öztürk ne İsmail Çipe ne de Okan Kocuk’a güveniyor. Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısı için kaleyi yabancı bir eldivene emanet etmeyi planlıyor. Buna göre, martta sahalara dönmesi beklenen Muslera’nın ilerleyen yaşı ve bu sezonki formsuzluğu dikkate alınarak sözleşmesinin 6 aylığına askıya alınması gündeme geldi. Ancak kulübün önüne bu kez "yabancı statüsü" geldi.

MUSLERA'NIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Milliyet'te yer alan habere göre; yeni bir yabancı tescili yapabilmek için vize ettirdiği bir yabancısını göndermek ya da kiralama yöntemiyle yollarını ayırmak zorunda olan Galatasaray, Fernando Muslera ile sözleşmesini anlaşmalı yolla feshedecek.

İLK GÜNDEM KALECİ

Kaleci arayışına başlayan sarı-kırmızılılar hem ligi riske atmak istemiyor hem de UEFA Avrupa Ligi maçına güvenle çıkmak istiyor. Bu nedenle Cim-Bom’un 1 numaralı gündemi kaleci oldu.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTECEK

Sarı-kırmızılıların sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshetmeye hazırlandığı Fernando Muslera'nın Galatasaray ile mukavelesi mevcut şartlarda 30 Haziran 2024'te sona erecek. 35 yaşındaki eldivenin güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak ifade ediliyor.

27 MAÇIN 9'UNDA GOL YEMEDİ

Fernando Muslera bu sezon sakatlık yaşamadan önce Galatasaray formasını 27 kez giydi.

Tecrübeli file bekçisi bu mücadelelerde ağlarında 32 gol gördü. Uruguaylı eldiven aynı süreçte 8 mücadelede kalesini gole kapattı.