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Galatasaray’da uzun yıllardır kaptanlık yapan ve kulübün sembol isimlerinden biri olan Fernando Muslera, Dinamo Kiev maçında yaşanan olayların ardından sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı.

3-3 sonuçlanan karşılaşmada performansı nedeniyle taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kalan Uruguaylı kaleci, bu tepkilere büyük üzüntüyle karşılık verdi.

"ARTIK YOKUM" MESAJI

Dinamo Kiev maçının ardından sinirli bir şekilde soyunma odasına yönelen Muslera’nın, Teknik Direktör Okan Buruk’a eliyle "Bitti" işareti yaptığı öğrenildi. Takım arkadaşlarının desteğine rağmen oldukça üzgün olduğu belirtilen tecrübeli file bekçisi, "Bunu hak etmiyorum. Çok üzgünüm ama sorumlu bensem giderim. 14 yıldır hep elimden geleni yaptım. 2-3 maçla üzeri çiziliyorsa artık yokum." sözleriyle duygularını dile getirdi.

OKAN BURUK’TAN DESTEK: "SEN BU KULÜBÜN EFSANESİSİN"

Teknik Direktör Okan Buruk ve yöneticiler, Muslera’yı kararından döndürmek için devreye girerek, "Sen bu kulübün bir efsanesisin. Futbolda böyle dönemler yaşanabilir ama sana destek olanların sayısı her zaman daha fazla. Bu sezon önemli hedeflerimiz var ve senden vazgeçmeyiz." şeklinde moral verdi.

BU SEZON MUSLERA'NIN PERFORMANSI

Sarı-kırmızılıların kalesini 14 yıldır koruyan Fernando Muslera, bu sezon Süper Lig’de 19 maçta 22 gol yedi.

UEFA Avrupa Ligi’nde ise 4 maçta kalesinde 8 gol gören Muslera, Şampiyonlar Ligi Play-Off maçlarında da Young Boys karşısında 3 gol yemiş ve ikinci maçta kırmızı kart görmüştü. Süper Kupa’da Beşiktaş’a karşı oynanan maçta ise kalesinde 5 gol gördü.

BÜLENT KORKMAZ’IN REKORUNA ULAŞTI

Galatasaray’da efsaneleşen Muslera, Süper Lig’de 428 maça çıkarak Bülent Korkmaz’ın rekorunu egale etti.

Toplamda ise 534 resmi maçta sarı-kırmızılı formayı giydi ve Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırdı.