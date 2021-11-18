Euro
11.9409
-0.85%
Dolar
10.5088
-1.17%
Altın
631.33
-1%
Borsa
1.71
0.16%
Bitcoin
636.068
0.19%
BTXN Coin
21.08
-2.04%
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Fernando Muslera'ya moral desteği

    Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisi öncesi Fernando Muslera alarmı verildi. Uruguay formasıyla hatalı goller yiyen tecrübeli eldivene moral desteği verilecek.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2021 - 13:11
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 13:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fernando Muslera'ya moral desteği

    Uruguay formasıyla Bolivya maçında ağlarında 3 gol gören Fernando Muslera, performansıyla şaşırttı ve ülkesinde eleştirilerin odağı oldu.

    GALATASARAY'DA ALARM

    Karşılaşmanın 29. dakikasında Juan Carlos'un ortasını elinden kaçıran tecrübeli eldiven 3-0'lık yenilgiye sebep olurken, Galatasaray 'da derbi öncesi alarm verildi.

    Teknik direktör Fatih Terim'in, İstanbul'a dönüşü sonrası Florya'da özel terapiye alacağı 35 yaşındaki kalecinin, Fenerbahçe karşılaşmasına moralli bir şekilde çıkması için elinden geleni yapacağı öğrenildi.

    Fernando Muslera ya moral desteği #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir