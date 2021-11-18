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Fernando Muslera'ya moral desteği
Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisi öncesi Fernando Muslera alarmı verildi. Uruguay formasıyla hatalı goller yiyen tecrübeli eldivene moral desteği verilecek.
- Haber Merkezi
- 18.11.2021 - 13:11
- Güncelleme : 18.11.2021 - 13:18
Uruguay formasıyla Bolivya maçında ağlarında 3 gol gören Fernando Muslera, performansıyla şaşırttı ve ülkesinde eleştirilerin odağı oldu.
GALATASARAY'DA ALARM
Karşılaşmanın 29. dakikasında Juan Carlos'un ortasını elinden kaçıran tecrübeli eldiven 3-0'lık yenilgiye sebep olurken, Galatasaray 'da derbi öncesi alarm verildi.
Teknik direktör Fatih Terim'in, İstanbul'a dönüşü sonrası Florya'da özel terapiye alacağı 35 yaşındaki kalecinin, Fenerbahçe karşılaşmasına moralli bir şekilde çıkması için elinden geleni yapacağı öğrenildi.