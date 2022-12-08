Petrol
78.09
1.19%
Euro
19.6352
0.24%
Dolar
18.6444
0.06%
Altın
1.07
-0.03%
Borsa
4798
-0.60%
Bitcoin
318.106
0.15%
BTXN Coin
5.13
-0.77%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Açık 10 C
    Fernando Muslera'yı bekleyen ceza

    Fernando Muslera'yı bekleyen ceza

    Uruguay'ın Gana ile oynadığı 2022 Dünya Kupası karşılaşmasında hakemi ittiren Fernando Muslera'ya 10 maçlık ceza gelebilir.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 10:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'da, Gana ile oynanan karşılaşma sonrası başta Galatasaraylı Fernando Muslera olmak üzere birçok isim, hakeme şiddetli itirazda bulunmuştu.

    Güney Amerika ekibine FIFA tarafından soruşturma açıldı.

    Disiplin Komisyonu, Gana maçının ardından yaşananlar nedeniyle Uruguay Futbol Federasyonu, Muslera, Cavani, Gimenez ve Godin hakkında soruşturma başlattı.

    10 maç ceza yolda

    Hakemi ittirmesi nedeniyle Muslera'ya ceza verilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Tecrübeli eldvenin kaç maç ceza alacağı merak konusuydu. Muslera ile ilgili o gerçek ortaya çıktı.

    Uruguaylı isme 10 maça kadar ceza gelebileceği belirtiliyor.

    Fernando Muslera yı bekleyen ceza #1

    Milli takımı bırakabilir

    Öte yandan 36 yaşındaki oyuncu, Uruguay'ın Dünya Kupası'nda oynadığı 3 karşılaşmada da süre almamıştı.

    Muslera'nın, 10 maç ceza alması durumunda milli takımı bırakması da gündemde.

    Fernando Muslera yı bekleyen ceza #2

    Fernando Muslera yı bekleyen ceza #3


    Kuruluş Osman'ın Bala'sı fiziği ve duru güzelliğiyle dudak ısırttı! 'Efsane hatunsun'
    Medya

    Kuruluş Osman'ın Bala'sı fiziği ve duru güzelliğiyle dudak ısırttı! 'Efsane hatunsun'

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?
    Gündem

    Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

    Görüş Bildir