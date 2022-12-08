Fernando Muslera'yı bekleyen ceza

Uruguay'ın Gana ile oynadığı 2022 Dünya Kupası karşılaşmasında hakemi ittiren Fernando Muslera'ya 10 maçlık ceza gelebilir.

2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'da, Gana ile oynanan karşılaşma sonrası başta Galatasaraylı Fernando Muslera olmak üzere birçok isim, hakeme şiddetli itirazda bulunmuştu.

Güney Amerika ekibine FIFA tarafından soruşturma açıldı.

Disiplin Komisyonu, Gana maçının ardından yaşananlar nedeniyle Uruguay Futbol Federasyonu, Muslera, Cavani, Gimenez ve Godin hakkında soruşturma başlattı.

10 maç ceza yolda

Hakemi ittirmesi nedeniyle Muslera'ya ceza verilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Tecrübeli eldvenin kaç maç ceza alacağı merak konusuydu. Muslera ile ilgili o gerçek ortaya çıktı.

Uruguaylı isme 10 maça kadar ceza gelebileceği belirtiliyor.

Milli takımı bırakabilir

Öte yandan 36 yaşındaki oyuncu, Uruguay'ın Dünya Kupası'nda oynadığı 3 karşılaşmada da süre almamıştı.

Muslera'nın, 10 maç ceza alması durumunda milli takımı bırakması da gündemde.