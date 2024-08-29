Fernando Muslera'yı bekleyen tehlike: 5 maç ceza alabilir Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği Young Boys eşleşmesinde, maç sırasında kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya ağır bir ceza gelebilir. Muslera'nın rakibine tekme atması, UEFA'nın disiplin talimatlarına göre 3 ila 5 maçlık bir ceza ile sonuçlanabilir.

Haber Merkezi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda oynadığı iki maçta da Young Boys'u geçemeyerek bu prestijli turnuvaya veda etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Young Boys'un galibiyet golünü 87. dakikada atan Alan Virginius, maçın sonlarına doğru sinirli anlara neden oldu. Gol sevinci sırasında kaptan Muslera, Virginius'a tekme atarak büyük bir tartışmaya yol açtı. Bu hareket, saha içinde gerginliğe neden oldu.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Pozisyona çok yakın olan Norveçli hakem Espen Eskas, Muslera'nın hareketini değerlendirdikten sonra tereddütsüz şekilde kırmızı kart gösterdi.

MUSLERA'YA AĞIR FATURA

Fernando Muslera'nın Young Boys maçındaki tekme hareketi nedeniyle alacağı ceza, hakemin raporuna göre netlik kazanacak.

UEFA Disiplin Kurulu, Muslera'nın fiilini top oyunda olmadığı bir süreçte gerçekleştirdiği gerekçesiyle, UEFA Disiplin Talimatı'nın "Oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları" başlıklı 15. maddesi çerçevesinde yargılanacağını duyurdu. Bu maddenin öngördüğü ceza aralığı ise 3 ile 5 maç arasında değişiyor.

GALATASARAY KARNESİ

Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla toplam 513 resmi maça çıktı ve 45.986 dakikada süre aldı.