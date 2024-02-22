Fernando Reges, Brezilya'ya döndü Galatasaray'ın eski oyuncularından Fernando Reges, Brezilya'nın Internacional kulübüne transfer oldu.

ensonhaber.com

Galatasaray formasıyla iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı orta saha Fernando Reges ülkesine döndü. Brezilya ekibi Internacional, deneyimli orta saha oyuncusunu iki yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Portekiz, İngiltere, Türkiye, İspanya ve Brezilya. Fernando nereye giderse gitsin parlıyordu." ifadeleri kullanıldı.

36 yaşındaki oyuncu son olarak Sevilla'da forma giyiyordu.

16 yılda 18 kupa

16 yıl Avrupa kıtasında (Porto, Manchester City, Galatasaray ve Sevilla) boy gösteren yıldız futbolcu tam 18 kupa kaldırdı. 36 yaşındaki oyuncu, Brezilya A Milli Takımı'nda hiç görev almadı.