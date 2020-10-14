Fernando Reges: Galatasaray kariyerimde geri adımdı

Galatasaray ile yollarını ayırarak Sevilla'ya transfer olan Fernando Reges, sarı-kırmızılı taraftarları kızdıracak bir açıklama yaptı.

Galatasaray'da üst üste kazanılan iki şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Fernando Reges, İspanyol basınına konuştu.

Sevilla forması giyen Brezilyalı oyuncu, Galatasaray'a giderek kariyerinde geri adım attığını söyledi.

"SEVILLA GİBİ BİR TAKIMA DÖNMEYİ BAŞARDIM"

"Galatasaray'da birlikte çalıştığım bireysel performans antrenörümle çalışmaya devam ediyorum. Kariyerimin bir noktasında Türkiye'ye gitme şansını yakaladım ve benim için iyi bir seçenekti. Galatasaray'a giderek geri adım attığımı biliyorum ancak çalışmaya devam ettim ve Sevilla gibi bir takıma dönmeyi başardım."





"LA LIGA'DA ŞAMPİYON OLMAK ZOR"

"Sevilla geçen sezon kendini çok geliştirdi, çok fazla kupa kazandık. Nereye gidersek gidelim, herkes Sevilla'nın harika bir takım olduğunu bilir ve bizim de Sevilla'yı daha iyi yapma şansımız var."





"La Liga'da Barcelona, Real Madrid ve Atletico gibi çok iyi takımlar var. Hepsinin de üst düzey oyuncuları var. Şampiyonluk için mücadele etmek kolay değil, istiktar gerekiyor. Zor ancak imkansız değil."

"Şampiyonlar Ligi çok zorlu bir turnuva. Kazanmak için düzenli olarak orada bulunmak lazım. Her maçı iyi oynamak lazım, bir kötü maçında elenirsin. Öncelikle gruptan çıkmak için mücadele edeceğiz ve sonrasına bakacağız."

"Lopetegui'nin dışarıdan güzel bir görüntüsü var. Kazanmak istiyor ve bunu bize de yansıtıyor. Teknik ekibin kazanmayı istediğini anlamak, oyuncular için de önemlidir. Zor olduğunun farkındayız ancak çok sıkı çalışmaya devam ediyoruz."