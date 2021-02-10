Fernando Reges: Messi'yi durdurmak için bir çözüm yok

Sevilla forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Reges, Lionel Messi'ye övgüler yağdırdı.

Sevilla'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, Barcelona ile oynayacakları İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçı öncesi Goal'ün İspanya edisyonuna konuştu.

"ÇOK ZOR MAÇ"

Fernando, "İyi bir takımız. Barcelona'ya karşı çok zorlu bir maça çıkacağız. Çok zor olacağının da farkındayız. Barcelona çok kaliteli bir takım ama bizim de onların kalitesine karşı koyacak oyuncularımız var." dedi.

"MESSI'NİN GÜNÜNDE OLMAMASINI DİLEYECEĞİZ"

Brezilyalı futbolcu, "Messi'yi durdurmak güç. Bence bir çözüm yok, durdurmak için metot yok. Takım olarak savunma yapacağız. Birlikte kalacağız ve Messi'ye karşı dikkatli olacağız. Hepsinden öte şansa ihtiyacımız var. Messi'nin gününde olmamasını dileyeceğiz." şeklinde konuştu.