Fernando Santos: 3 puanı hak ettik Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 2-0'lık skorla kazanılan Trabzonspor maçının ardından "Büyük bir takıma karşı kazandık. Adil bir sonuçtu. Hak ettik" dedi.

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Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor'u konuk etti.

Mücadele 2-0 siyah-beyazlı takım lehine sona erdi. Maçta galibiyet golleri; 44. ve 62. dakikalarda Semih Kılıçsoy'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 39'a yükselterek 3. sıraya yükseldi. 37 puanlı Trabzonspor ise 4. sıraya geriledi.

Beşiktaş, Süper Lig'de 3 maçlık gol hasretine Trabzonspor karşısında son verdi ve 3 maç aranın ardından kazandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Trabzonspor maçının ardından açıklama yaptı.

"Adil bir sonuçtu"

Santos sözlerine şu şekilde başladı:

Organize oynadık. İyiydik. Kötü oynamadık. Son 3 maça göre daha az pozisyon bulmamıza rağmen gol attık. Pozisyonları değerlendirmek önemliydi. Bazı hatalar, çok basit top kayıpları yaptık. Rakibi de üstümüze çektik. Bazı fırsatları kendi elimizle verdik ve bunlar gol olmadı. Beraber çalıştık, çalıştığımızın karşılığını aldık. Çalışarak, hatalarımızı daha az yapmaya gayret göstermeliyiz. Büyük bir takıma karşı kazandık. Adil bir sonuçtu. Hak ettik.

"Önemli olan ilerlemeye, gelişmeye devam etmek"

Oyuncularının çok çalıştığından bahseden Fernando Santos, şunları dedi:

Oyuncularım çok çalıştı. Hafta boyunca idmanlarda çalışmaları çok iyiydi. Onların galibiyeti oldu. Tebrik ediyorum. Biz bir maç kazandık diye havalara girmeyeceğiz. Önemli olan ilerlemeye, gelişmeye devam etmek. Bu maçı kazanmak her şeyi bitirmedi. Bilincinde olmamız lazım.

"Semih iyi goller attı"

Semih Kılıçsoy'un iyi goller attığından bahseden Santos, şu sözleri sarf etti:

Semih iyi goller attı. Onun için önemliydi. Sistem olarak karakteristik özelliklerini kullandık. Cenk iyi oynadı. Semih'e ve Rashica'ya alan açtı. Semih oyun planımızı ve istediklerimizi yerine getirdi.

"Beraber oyuncu çalışıp yönetime rapor sunuyoruz"

Transfer hakkında konuşan Fernando Santos, şu değerlendirmeyi yaptı: